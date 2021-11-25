В России выпустили iPhone из корпуса электромобиля Tesla и украсили его бюстом Илона Маска

Личность Маска и его концепции электромобилей вдохновили дизайнеров российской компании, создавших коллекцию Vizionairs. iPhone 13 Pro «Electro» частично сделан из кузова Tesla 3. Металлическая вставка стального цвета в корпус айфона и есть тот самый переплавленный кузов электромобиля. На алюминиевое панно нанесена гравировка с портретом Маска, контуром электрокара и логотипа Tesla. А в центре задней крышки iPhone 13 Pro расположена вставка из сплава меди — основного металла аккумулятора переплавленного электромобиля.