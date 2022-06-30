В России выпустили iPhone, способный пережить выстрел из АК-47

Более доступные модели также защищены от выстрелов. Правда речь идёт уже не об автомате, а лишь о пистолете.

В компании заявляют, что все желающие получить модели коллекции на базе iPhone 14, могут сделать соответствующий предзаказ на официальном сайте. Стартовая цена версий, созданных из iPhone 13 Pro — 404 000 рублей.