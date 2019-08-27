В России выпустили недорогой смартфон со сверхмощным аккумулятором

Российский производитель смартфонов BQ выпустил смартфон BQ 5530L Intense. Он стал первым смартфоном в линейке компании с рекордной емкостью аккумуляторной батареи – 8 000 мАч.

Производитель обещает интенсивную работу в автономном режиме на протяжении целой недели. Кроме того, функция powerbank позволяет поделиться зарядом энергии с другими гаджетами при помощи кабеля OTG.

Смартфон оснащается 5,45-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1440x720 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739WA, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 64 ГБ.

Поддерживаются 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac). Размеры составляют 148,5 х 70,9 х 16,5 мм, а вес — 240 граммов. Установлена операционная система Android 9.0 Pie.

BQ 5530L Intense доступен по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.