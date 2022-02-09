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В России выпустили спецверсию iPhone для любителей сексуальных извращений

С символичным дизайном
Знаменитое ателье люксовых гаджетов Caviar ко дню Дню Святого Валентина выпустило серию iPhone 13 Pro для любителей сексуальных извращений. Вдохновением для линейки, состоящей из 5 моделей, послужили kinky-party, что в переводе на русский означает развратная вечеринка.
В России выпустили спецверсию iPhone для любителей сексуальных извращений

Каждая модель символизирует те грани отношений, о которых знают только любящие и доверяющие друг другу партнёры.

В линейку входят две парные модели — Dominant и Dutiful. Дизайн Dominant — золотое кольцо на двух кожаных ремешках. Dutiful получил чёрный титановый корпус, а также серебристое кольцо на трёх ремнях из телячьей кожи с заклёпками.

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Модель Satisfaction получила заднюю панель с золотым сердцем, которое удерживают на месте три тонких ремешка из телячьей кожи с заклёпками. Также дизайн модели включает рельефную красно-чёрную кружевную гравировку.

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У модели Seduction корпус покрыт кожей белого питона, дизайн состоит из титанового сердца с кожаной кисточкой на конце.

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В модели Passion сочетаются красный и чёрный цвета. Корпус обтянут кожей аллигатора и получил золотое сердце на кожаных ремешках.

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Стоимость смартфонов в коллекции начинается от 389 тысяч рублей. Самую дорогую модель можно будет приобрести за 1495000 руб.

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