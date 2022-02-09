В России выпустили спецверсию iPhone для любителей сексуальных извращений

Каждая модель символизирует те грани отношений, о которых знают только любящие и доверяющие друг другу партнёры.

В линейку входят две парные модели — Dominant и Dutiful. Дизайн Dominant — золотое кольцо на двух кожаных ремешках. Dutiful получил чёрный титановый корпус, а также серебристое кольцо на трёх ремнях из телячьей кожи с заклёпками.