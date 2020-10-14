В России выпустили сверхдешевый телефон размером со спичечный коробок

Телефон получил размеры 67 х 28 х 12 см, при этом его вес и вовсе составляет всего лишь 22 грамма. Но даже несмотря на столь компактные размеры, INOI 102 может похвастаться поддержкой сразу двух SIM-карт, а также беспроводного соединения Bluetooth. Экран телефона хоть и маленький (0.66 дюйма с разрешением 68 х 68 пикселей), но зато цветной.

Возможностей у устройства не так уж и много — его основные предназначения это звонки и SMS-сообщения. Также телефон оснащен аккумулятором на 300 мАч, в связи с чем автономность девайса составляет около двух дней. Зато его стоимость приятно удивляет — за телефон просят всего лишь 990 рублей. Вряд ли новинку можно назвать очень важным приобретением, но за свою цену INOI 102, размером со спичечный коробок, как минимум интересный экземпляр.