В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей

Благодаря перенесению кнопок на выдвижную панель корпуса удалось уменьшить размеры устройства и сохранить большой экран 2,4 дюйма (6,1 см). Производитель также отмечает, что корпус телефона ударопрочный. Он выполнен из поликарбоната с металлическими вставками.

Сам по себе телефон довольно прост. Inoi 249S оснащается 2,4-дюймовым дисплеем, фотокамерой разрешением 0,1 Мп, FM-радио и MP3-плеером, фонариком, процессором SC6531E и аккумулятором ёмкостью 1000 мАч. Есть возможность установки карт памяти объёмом до 16 ГБ, поддержка двух SIM-карт и Bluetooth 2.1.

Inoi 249S выпускается в двух расцветках: синей и чёрной. Рекомендованная розничная цена составляет 2490 рублей.