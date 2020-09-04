В России выросла популярность дорогих смартфонов

Так, согласно данным, подготовленным специалистами "М.Видео-Эльдорадо", доля продаж смартфонов стоимостью выше 50 тысяч рублей выросла на отечественном рынке с января по августа текущего года до 30% в денежном выражении. В то же время, в абсолютных числах она увеличилась на 7%. Отмечается, что за данный период россияне приобрели порядка 1,4 млн дорогих смартфонов, общая стоимость которых составила 100 млрд рублей.

”Повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов. Теперь он вернулся после отмены режима самоизоляции и объясняется отложенным спросом потребителей”, - поделились представители компании. Кроме того, аналитики прогнозируют, что до конца 2020 года доля продаж смартфонов данного сегмента станет еще более популярной за счет появления новинок, а также уменьшения стоимости на флагманские модели прошлых лет и увеличения разнообразия аппаратов со складным дисплеем.