В России вышел HONOR X7d: ударопрочный смартфон с аккумулятором на 6500 мАч

Устройство выдерживает падения с высоты до 2 метров (сертификат SGS) и защищено от воды и пыли по стандарту IP65. Работает даже при температуре от –20 до +55 °C.

HONOR X7d также оснащен камерой 108 Мп с трехкратным зумом и ночным режимом, а также отдельной кнопкой для AI-функций. С ее помощью можно запускать приложения, ускорять систему или пользоваться интеллектуальными инструментами. Например, переводом, генерацией текста и AI-редактором фото.

Смартфон работает на MagicOS 9.0 (Android 15) и поддерживает технологии Magic Capsule и Magic Portal. Устройство получило до 256 ГБ встроенной памяти и функцию RAM Turbo, расширяющую 8 ГБ оперативки до 16 ГБ.

В продажу поступили версии 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ по цене от 17 999 до 20 999 рублей. До 13 октября действует акция — скидка 3000 рублей и наушники HONOR Choice Earbuds X7 в подарок.