В России за младшую модель iPhone 14 начали просить меньше 70 тысяч рублей

Если на старте продаж, ещё в сентябре 2022 года, iPhone 14 продавался за 85 тысяч рублей, сейчас цены снизились ниже 70 тысяч: можно найти предложения за 66-67 тысяч рублей и дешевле — 64-65 тысяч, можно найти даже за 62 тысячи.

Продаётся как версия со слотом для физической SIM-карты, за которую придётся доплатить около 2 тысяч рублей, так и с eSIM.

Младшая модель iPhone 14 получила вырез под Face ID, 6,1" OLED-дисплей на 60 Гц и флагманский 5-нм чип Apple A15 Bionic. На задней панели смартфона расположены основная и ультраширокоугольная 12 Мп камеры. Встроенная память составляет 6 ГБ, встроенная варьируется в диапазоне 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ.