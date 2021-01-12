В России заключенный похитил 30 млн рублей с помощью телефона

Об этом сообщается в материале издания ТАСС.

”Один из осужденных, отбывая наказание в исправительной колонии в Рязанской области, с использованием телефона сотовой связи путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан в размере около 30 миллионов рублей”, — поделился информацией глава управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Владимир Макаров.

Согласно данным, оглашенным представителями Генпрокуратуры, два года назад в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы было конфисковано порядка 54,7 тысяч телефонов. В то же время, за первые полгода прошлого года было изъято 22 тысячи аппаратов.