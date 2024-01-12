В России заметили снижение цен на iPhone 12

С сентября 2020 года iPhone 12 стоил 80 тысяч рублей, сейчас в интернет-магазинах девайс отдают в среднем за 60 тысяч. Снижение цены составила 25%.

Напомним, iPhone 12 оснащён чипом Apple A14 Bionic, ОЗУ на 4 ГБ и от 64 ГБ постоянной памяти. Модель получила дисплей Super Retina XDR OLED диагональю 6,1, двойную камеру разрешением 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, модули NFC и Face ID, стереодинамики.