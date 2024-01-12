В России заметили снижение цен на iPhone 12

17:50, 12 января 2024
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В России заметили снижение цен на iPhone 12В среднем на 25%
В России снизились цены на серию iPhone 12. Падение цен произошло через три года после релиза линейки в 2020 году.
С сентября 2020 года iPhone 12 стоил 80 тысяч рублей, сейчас в интернет-магазинах девайс отдают в среднем за 60 тысяч. Снижение цены составила 25%.
Напомним, iPhone 12 оснащён чипом Apple A14 Bionic, ОЗУ на 4 ГБ и от 64 ГБ постоянной памяти. Модель получила дисплей Super Retina XDR OLED диагональю 6,1, двойную камеру разрешением 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, модули NFC и Face ID, стереодинамики.
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