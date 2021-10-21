В России запретили продавать 61 модель смартфонов Samsung

Телефоны
Сегодня в 10:36
1 мин.
В России запретили продавать 61 модель смартфонов SamsungИ всё из-за претензии одной швейцарской компании
Ещё в июле 2021 года российский суд запретил Samsung ввозить и использовать часть продукции на территории России. Тогда, в основном, речь шла о платёжной системе Samsung Pay.
Теперь же появилось свежее постановление, на этот раз арбитражного суда Москвы. Согласно нему, корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» запрещён ввоз на территорию России сразу 61 модели смартфонов. Об этом пишет РИА Новости.
В числе «запретных» оказались не только бюджетные модели вроде Galaxy J5, но также и премиальные варианты. В том числе складные флагманы Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Напомним, что первопричиной разбирательства является иск швейцарской Sqwin SA к корейскому техногиганту. Последняя, якобы, нарушила её права на изобретение «Система электронных платежей». В итоге суд удовлетворил претензию и вынес соответствующее решение.