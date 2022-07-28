В России запретили раскрывать подробности доставки санкционных товаров

В случае если какое-либо СМИ сделает такую информацию публичной, участник РАТЭК — Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники — может обратиться в суд и привлечь источник к административной ответственности. В РАТЭК входят М.Видео-Эльдорадо, DNS, Яндекс.Маркет, а также Марвел-дистрибуция.

Касательно штрафов, дела по такому поводу будут выноситься на основании статьи КоАП о разглашении информации с ограниченным доступом. Суммы штрафов названы следующие: для граждан — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до трёх лет, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Разглашать информацию можно будет только с разрешения участника РАТЭК, который совершил или планирует совершить сделку. Санкционными считаются продукты компаний Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon и другие.