В России запустили продажу Samsung Galaxy A71 с четырехмодульной камерой

Так, если в Европе Galaxy A71 доступен за 470 евро или 32,8 тысяч рублей, то в России его можно приобрести за 29,9 тыс рублей. Смартфон оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей, а также врезанной в экран селфи-камерой на 32 Мп. Что касается основной камеры, то ее выполнили в четырехмодульном блоке с датчиками на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.

Известно, что смартфон работает на базе Snapdragon 730 с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Galaxy A71 получил энергоемкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, мощность которой составляет 25 Вт.