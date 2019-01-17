В России запустили страхование дисплеев смартфонов

Оператор ВымпелКом запустил новый сервис — онлайн-страхование дисплеев смартфонов. В приложении «Мой Билайн» можно быстро застраховать экран своего смартфона за 150 рублей в месяц.

Сервис предоставляется партнёрской компанией АльфаСтрахование. Чтобы воспользоваться сервисом абоненту нужно пройти тест. Для этого потребуется сделать фотографию экрана смартфона через зеркало.

Если тест пройден успешно и экран не поврежден, после заполнения формы с ФИО, моделью телефона и IMEI, пользователь сможет оформить страховку в АО «АльфаСтрахование» не выходя из дома.

Ранее в России можно было оформить подобную страховку только непосредственно в салоне связи или магазине со смартфоном при себе.