В Россию привезли новенькие фотофлагманы Tecno Camon 30

В Россию привезли новенькие фотофлагманы Tecno Camon 30По весьма приятной цене
В линейку вошли четыре модели: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon 30 5G и Tecno Camon 30. Все они выделяются продвинутыми фото- и видеовозможностями, обновленным дизайном и высокой производительностью.
Tecno Camon 30 Premier 5G, например, оснащен системой из четырех камер по 50 Мп, включая основную камеру с сенсором Sony IMX890, телеобъектив с оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальную камеру с автофокусом.
Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и имеет 1.5К LTPO AMOLED дисплей с частотой 120 Гц.
Tecno Camon 30 Pro 5G также оснащен 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией.
Как и флагманская модель, она поддерживает съемку видео в 4K на все камеры. Camon 30 5G и Camon 30 имеют основную и фронтальную камеры по 50 Мп, зарядку на 70 Вт и аккумулятор 5000 мАч.
Новые смартфоны доступны у официальных партнеров Tecno в России. Модель Tecno Camon 30 Premier 5G стоит 53 990 рублей, Tecno Camon 30 Pro 5G — от 39 990 рублей, Tecno Camon 30 5G — от 27 990 рублей, а Tecno Camon 30 — от 23 990 рублей.