В Россию привезли новенькие фотофлагманы Tecno Camon 30

В линейку вошли четыре модели: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon 30 5G и Tecno Camon 30. Все они выделяются продвинутыми фото- и видеовозможностями, обновленным дизайном и высокой производительностью.

Tecno Camon 30 Premier 5G, например, оснащен системой из четырех камер по 50 Мп, включая основную камеру с сенсором Sony IMX890, телеобъектив с оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальную камеру с автофокусом.