В Россию привезли новенький Honor 90 Lite с 256 ГБ памяти дешевле 30 тыс рублей

Устройство можно приобрести в крупных розничных сетях и на популярных маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МТС, МегаФон, Билайн и Ozon.

С 23 октября по 6 ноября покупатели смогут воспользоваться скидкой в размере 4000 рублей и получить в подарок наушники Honor Choice Earbuds X5.

Honor 90 Lite оснащён тройной камерой с главным модулем на 100 Мп, 6.7-дюймовым экраном с высокоточной калибровкой и улучшенной долговечностью, а также флагманскими технологиями защиты зрения.

Смартфон имеет внушительный объем памяти 8/256 ГБ и ёмкую батарею на 4500 мАч.

Экран устройства поддерживает адаптивную частоту обновления до 90 Гц, что обеспечивает плавную работу интерфейса. А в основе новинки лежит процессор MediaTek Dimensity 6020 5G.

В период акции смартфон Honor 90 Lite в версии 8/256 ГБ можно приобрести по цене 28 990 рублей. Устройство доступно в трёх цветах: «Небесно-голубой», «Титановый серебристый» и «Полночный чёрный».