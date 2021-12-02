В Россию привезли новый смартфон ZTE с NFC дешевле 7000 рублей

ZTE Blade A31 Plus получил 6-дюймовый IPS-экран с разрешением 960 на 480 пикселей. На передней панели также расположилась селфи-камера на 5 Мп. Что касается основной, то она получила модуль на 8 Мп. Работает новинка на базе процессора Unisoc SC9863A с 1 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памятью. Аккумулятор аппарата рассчитан на 3000 мАч.

Отдельно стоит отметить датчик NFC для бесконтактных платежей. Зарядка ZTE Blade A31 Plus происходит посредством micro USB. В устройстве также имеется 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также возможность вставить сразу две SIM-карты.