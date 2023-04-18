В Россию привезли один из самых доступных складных смартфонов

Устройство получило 7,9-дюймовый 2K+ AMOLED-дисплей, мощный процессор Dimensity 9000+ от MediaTek и систему из пяти высококачественных камер.

Главным преимуществом Phantom V Fold является его большой экран с практически отсутствующими складками. Он, благодаря адаптивной частоте обновления 120 Гц, гарантирует отличную плавность работы.

Внешний AMOLED-экран с разрешением FulldHD+ и частотой 120 Гц закрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Прочный шарнирный механизм складывания, разработанный специально для устройства, продемонстрировал на тестах успешные 200 000 складываний.

Модель имеет 512 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой 45-ваттной зарядки.

Сообщается, что стоимость новинки в России составит 109 990 рублей.