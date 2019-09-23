В Россию привезли самый маленький смартфон на Андроид

Так, новый смартфон Palm – это крайне миниатюрное устройство, корпус которого по размерам сопоставим с банковской картой. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 3,3 дюйма с HD-разрешением 1280 на 720 пикселей. Также компания смогла уместить в компактном корпусе полноценную основную камеру на 12 Мп, а также фронтальную камеру на 8 Мп. Корпус устройства выполнен из алюминия и защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Построен Palm на базе Snapdragon 435. Оперативной памяти в устройстве установлено 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. В России смартфон будет продаваться эксклюзивно в салонах МТС за 29 990 рублей.