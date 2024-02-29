В Россию привезли свежеанонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9

Чем еще порадует?

Фронтальная камера 8 Мп для видеозвонков

Основная камера 13 Мп

Тонкий корпус 6,9 мм

Легкий вес 555 г

Доступные цвета: «Голубое озеро», «Космический серый» и «Темно-серый»

Цена и где купить?

Стоимость младшей версии Honor Pad 9 (128 ГБ) составляет 29 990 рублей. Модель на 256 ГБ обойдется вам в 34 990 рублей. Планшет уже доступен для покупки в DNS.