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Опубликовано 29 февраля 2024, 09:35
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В Россию привезли свежеанонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9

Отличные новости!
Любители планшетов, ликуйте! Свежеанонсированная на MWC 2024 модель Honor Pad 9 уже доступна в России!

Новинка от Honor порадует вас стильным металлическим корпусом, большим экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным звуком.

Что внутри?

  • 12.1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QuadHD (2560 × 1600 пикселей)
  • 8-ядерный процессор Snapdragon 6 Gen 1
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • 128/256 ГБ внутреннего накопителя
  • Android 13 с MagicOS 7.2
  • Ёмкая батарея 8300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт
  • 8 динамиков с технологией HONOR Histen
В Россию привезли свежеанонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9
© Ferra.ru

Чем еще порадует?

  • Фронтальная камера 8 Мп для видеозвонков
  • Основная камера 13 Мп
  • Тонкий корпус 6,9 мм
  • Легкий вес 555 г
  • Доступные цвета: «Голубое озеро», «Космический серый» и «Темно-серый»

Цена и где купить?

Стоимость младшей версии Honor Pad 9 (128 ГБ) составляет 29 990 рублей. Модель на 256 ГБ обойдется вам в 34 990 рублей. Планшет уже доступен для покупки в DNS.

Источник:DNS
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Honor
,
#планшет