В Samsung Galaxy Note 10+ будут доступны до 2 ТБ памяти

На просторах сети, появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 10+, который пока не был представлен официально. Информацией поделился индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

По данным источника, старшая модель Samsung Galaxy Note 10+ и её вариация Note 10+ 5G получила поддержку карт памяти формата microSD объёмом до 1 ТБ. При этом будут доступны версии с объёмом встроенной флеш-памяти до 1 ТБ. В итоге, если купить версию Galaxy Note 10+ 1 ТБ и карту памяти на 1 ТБ, то пользователь получит в своё распоряжение 2 ТБ на накопителях на смартфоне.

Весной 2019 года в мире начали продаваться первые карты памяти на 1 ТБ. Их цена составляет около 450 долларов.

Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа.