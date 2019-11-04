В Samsung Galaxy S11 установят камеру от не флагманского Xiaomi

Так, уже завтра китайский гигант представит свой новый смартфон, который должен будет разместиться в среднем ценовом сегменте. Последние утечки демонстрируют отличные фотовозможности новинки, но учитывая, что Galaxy S11 — это флагманский смартфон, возникают серьезные вопросы касательно решения компании использовать такой же модуль камеры, как и в Xiaomi Mi CC9 Pro. Возможно, устройство от корейцев будут продвигать не как фотофлагман, а как устройство для игр или еще как-то иначе.

Напомним, что анонс линейки Galaxy S ежегодно проходит примерно в то же время, когда и выставка MWC, то есть в феврале-марте. Правда Samsung последние годы устраивает собственное мероприятие, в рамках которого проводит демонстрацию своих новинок, так что ориентировать на MWC в плане даты стоит очень осторожно.