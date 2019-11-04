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В Samsung Galaxy S11 установят камеру от не флагманского Xiaomi

И это вызывает определенные вопросы
Уже в начале 2020 года Samsung представит новое поколение своих флагманских смартфонов Galaxy S11. И учитывая тот факт, что анонс все ближе, в сети начинают появляться все новые слухи касательно устройства. Так, последние данные от интернет-инсайдеров гласят, что Samsung Galaxy S11 оснастят той же основной камерой, какая будет стоять в грядущем Xiaomi Mi CC9 Pro.

Так, уже завтра китайский гигант представит свой новый смартфон, который должен будет разместиться в среднем ценовом сегменте. Последние утечки демонстрируют отличные фотовозможности новинки, но учитывая, что Galaxy S11 — это флагманский смартфон, возникают серьезные вопросы касательно решения компании использовать такой же модуль камеры, как и в Xiaomi Mi CC9 Pro. Возможно, устройство от корейцев будут продвигать не как фотофлагман, а как устройство для игр или еще как-то иначе.

Напомним, что анонс линейки Galaxy S ежегодно проходит примерно в то же время, когда и выставка MWC, то есть в феврале-марте. Правда Samsung последние годы устраивает собственное мероприятие, в рамках которого проводит демонстрацию своих новинок, так что ориентировать на MWC в плане даты стоит очень осторожно.