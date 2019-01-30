В Сан-Франциско запретят властям отслеживать людей по лицам

Сан-Франциско может стать первым американским городом, где властям запретят использовать технологию распознавания лиц. Местные законодатели начали работать над соответствующим законопроектом.

Проект под названием Stop Secret Surveillance Ordinance (предписание на запрет тайного наблюдения) был предложен членом городского совета Аароном Пескиным (Aaron Peskin).

Он предписывает соответствующим департаментам запрашивать разрешение от городского наблюдательного совета перед использованием или даже покупкой соответствующих технологий для наблюдения за людьми. В принципе, такой порядок уже установлен в некоторых других городах США. Также предусмотрены ежегодные проверки корректности использования технологий слежения.

Отличие в том, что предписание предусматривает полный запрет на использование или покупку технологий распознавания лиц.

Многие правительства сейчас тестируют или пытаются внедрить технологии для распознавания лиц в городах для отслеживания преступности. Например, в России в апреле сообщили о первом случае поимки преступника с помощью системы распознавания лиц. Интеллектуальная система была внедрена в московском метро к Чемпионату мира по футболу 2018.