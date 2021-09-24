В сеть целиком «слили» характеристики нового флагманского смартфона Oppo K9 Pro

Но, как это часто бывает, буквально накануне мероприятия в сеть «слили» всю ключевую информацию о том, какой именно будет грядущая новинка. При этом, в отличие от утечек, например, про iPhone 14, источником сведений про K9 Pro стала сама Oppo, сообщает Gizmochina.

Китайский производитель опубликовал ряд постеров, раскрывающих характеристики нового флагмана. Так, в основу девайса ляжет чип Dimensity 1200 от MediaTek. При этом экран устройства будет выполнен по технологии AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц.