В сеть целиком «слили» характеристики нового флагманского смартфона Oppo K9 Pro

В сеть целиком «слили» характеристики нового флагманского смартфона Oppo K9 ProТеперь осталось дождаться самого анонса
Но, как это часто бывает, буквально накануне мероприятия в сеть «слили» всю ключевую информацию о том, какой именно будет грядущая новинка. При этом, в отличие от утечек, например, про iPhone 14, источником сведений про K9 Pro стала сама Oppo, сообщает Gizmochina.
Китайский производитель опубликовал ряд постеров, раскрывающих характеристики нового флагмана. Так, в основу девайса ляжет чип Dimensity 1200 от MediaTek. При этом экран устройства будет выполнен по технологии AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц.
Из интересного также можно отметить аккумулятор на 4500 мАч, 60 Вт SuperVOOC-зарядку, а также наличие всех основных стандартов беспроводной связи: Wi-Fi 6, 5G и NFC.
К сожалению, сведений о цене Oppo K9 Pro до сих никаких нет. Но учитывая, что это флагман, стоимость аппарат будет соответствующе высокой.