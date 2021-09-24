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В сеть целиком «слили» характеристики нового флагманского смартфона Oppo K9 Pro

Теперь осталось дождаться самого анонса
Всего через несколько дней, 26 сентября, Oppo проведёт очередную презентацию. На ней компания должна представить свой новый флагманский смартфон — Oppo K9 Pro.
В сеть целиком «слили» характеристики нового флагманского смартфона Oppo K9 Pro

Но, как это часто бывает, буквально накануне мероприятия в сеть «слили» всю ключевую информацию о том, какой именно будет грядущая новинка. При этом, в отличие от утечек, например, про iPhone 14, источником сведений про K9 Pro стала сама Oppo, сообщает Gizmochina.

Китайский производитель опубликовал ряд постеров, раскрывающих характеристики нового флагмана. Так, в основу девайса ляжет чип Dimensity 1200 от MediaTek. При этом экран устройства будет выполнен по технологии AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Из интересного также можно отметить аккумулятор на 4500 мАч, 60 Вт SuperVOOC-зарядку, а также наличие всех основных стандартов беспроводной связи: Wi-Fi 6, 5G и NFC.

К сожалению, сведений о цене Oppo K9 Pro до сих никаких нет. Но учитывая, что это флагман, стоимость аппарат будет соответствующе высокой.