В Сеть попал список устройств, которые можно взломать на расстоянии с помощью Bluetooth

Уязвимости, известные под общим названием BrakTooth, позволяют злоумышленникам выводить устройства из строя или блокировать их работу, а в худшем случае – выполнять вредоносный код и захватывать целые системы. Исследования показали, что одна и та же прошивка Bluetooth используется в более чем 1400 процессорах, на базе которых построен широкий спектр устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, промышленное оборудование и многие типы умных гаджетов. Отмечается, что уровень опасности зависит от устройства, типа процессора и прошивки Bluetooth. В основном это уязвимости, которые могут быть использованы для сбоя протокола Bluetooth на смартфонах на основе чипов Qualcomm и ноутбуках Microsoft Surface, а также компьютеров Dell. Отмечается, что один из способов работы этих уязвимостей – сбой в работе с перезагрузкой устройства.