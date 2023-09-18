В Сеть раньше времени слили официальное фото Samsung S23 FE

Так, новинка будет доступна в четырёх различных оттенках: жемчужно-белом, чёрном графите, фиолетовом лаванде и оливковом. Кроме того, заметно увеличение размера рамок по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S21 FE.

Технические характеристики также не остались в тени. В зависимости от региона, Galaxy S23 FE будет работать на чипах Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1. Пользователи смогут выбрать между версиями с 128 и 256 ГБ встроенной памяти, причём слот для microSD карты отсутствует.

Экран устройства обещает быть впечатляющим: 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Что касается камер, основная система включает в себя 50-мегапиксельный широкоугольный датчик, 12-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Фронтальная камера будет иметь разрешение 10 Мп.

Слухи гласят, что релиз смартфона запланирован на IV квартал 2023 года. Поэтому стоит ожидать его появления на рынке уже в ближайшие месяцы.