В сеть «слили» целый список новых возможностей неанонсированной Xiaomi MIUI 13

Так, судя по всему, обновление получит огромное число нововведений. Например, Xiaomi явно переосмыслила многозадачность — компания предложит пользователям в MIUI 13 новый инструментарий для запуска игр, просмотра видео и создания заметок. Всё это будет делаться из абсолютно любого приложения буквально в один клик.

Также изменениям подверглось приложение камеры. Оно сможет «запоминать» последний использовавшийся объектив, благодаря чему пользователь, который чаще всего, например, пользуется широкоугольным модулем, сможет каждый раз возвращаться в первую очередь именно к нему.

Из прочих «особенностей» MIUI 13 можно отметить переработанный интерфейс, виджет отслеживания посылок, индикатор нагрева аккумулятора и т.д.

Напомним, что анонс новой версии системы ожидается одновременно с презентацией Xiaomi 12 — 12 декабря 2021 года.