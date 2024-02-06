В сеть слили цену флагманского смартфона Huawei P70

Согласно последним утечкам от известных цифровых блогеров, цена на новинку будет сопоставима с недавно выпущенной серией Mate 60.

Детали, раскрытые в сети, предполагают, что стартовая цена флагмана может оказаться ниже 5499 юаней.

Кроме того, обсуждается возможное сохранение популярной цветовой схемы – белого цвета, хотя не уточняется, будет ли это именно оттенок «лококо белый», который был популярен в предыдущих моделях.

Нельзя не отметить, что Huawei продолжает радовать своих пользователей как инновационными технологиями, так и продуманной ценовой политикой, делая флагманские устройства доступнее широкой аудитории.