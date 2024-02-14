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Опубликовано 14 февраля 2024, 09:19
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В сеть слили цену флагманского Xiaomi 14 Ultra

И все благодаря инфе о скидочном купоне
Долгожданный флагман Xiaomi 14 Ultra готовится к глобальному дебюту, и уже сейчас в сети появились подробности о его стоимости, которая заставила многих ахнуть.

По информации с сайта Xiaomi Netherland, фанаты бренда могут рассчитывать на специальные купоны со скидкой до €200, что намекает на стартовую цену новинки в районе €1699.

Этот ценник кажется еще более внушительным, если учесть, что предыдущая модель, Xiaomi 13 Ultra, была представлена на европейском рынке по цене €1499 евро. Но, благодаря скидочному купону, удачливые покупатели смогут приобрести Xiaomi 14 Ultra по цене прошлогодней модели.

В сеть слили цену флагманского Xiaomi 14 Ultra
© Gizmochina

Xiaomi 14 Ultra обещает стать настоящим прорывом в мире смартфонов благодаря своим улучшенным камерам с широкой апертурой, что делает его потенциально лучшим выбором для любителей мобильной фотографии.

Кроме того, ожидается, что устройство получит спутниковую связь и камеру под дисплеем, что еще больше подчеркивает его статус флагмана.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi 14
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#XIAOMI