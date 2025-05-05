В сеть слили цену глобальной версии смартфона HONOR 400

Смартфон HONOR 400 получит AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и вырезом под фронтальную камеру. Внутри — чип Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Именно эта версия оценена в €499 — как и HONOR 200 с меньшим объемом памяти.

Основная камера HONOR 400 будет состоять из 200 Мп сенсора и 12 Мп «ширика». Фронталка — 50 Мп. Также заявлена батарея на 5300 мАч с зарядкой 66 Вт, пыле- и влагозащита IP65 и поддержка Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.