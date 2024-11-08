В сеть слили дату анонса сверхдешевого смартфона Xiaomi Redmi A4 5G

Устройство дебютирует в Индии и будет доступно для покупки на официальном сайте Xiaomi и на Amazon.

Redmi A4 5G станет первым в мире смартфоном, оснащённым чипом Snapdragon 4s Gen 2, обеспечивающим поддержку 5G.

Аппарат получит большой 6.88-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и основную двойную камеру с главным сенсором на 50 Мп. Работать устройство будет на базе Android 14 с оболочкой HyperOS 1.0 от Xiaomi.

Под корпусом разместится аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. Ожидается наличие фронтальной камеры на 8 Мп, бокового сканера отпечатков пальцев и порта USB Type-C.

Главное преимущество Redmi A4 5G — доступная цена. Стоимость базовой модели (4/128 ГБ) составит около 8499 рупий (менее 10 000 рублей). Правда, это с учетом различных акций и скидок.