В сеть слили еще больше фото Nothing Phone (2a) накануне анонса

На них мы можем увидеть смартфон с прозрачной задней панелью, сквозь которую видна обновленная компоновка внутренних элементов. Дизайн сохраняет минималистичный стиль Nothing, но с более плавными линиями и более выраженным модулем камеры.

Ожидается, что Phone (2a) получит 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутреннего накопителя и аккумулятор емкостью 4500 мАч.