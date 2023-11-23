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12:00, 23 ноября 2023
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В Сеть слили фото «бюджетника» Samsung Galaxy A35 5G

Но информации о нём мало

Инсайдер OnLeaks опубликовал снимки бюджетного смартфона Samsung Galaxy A35 5G.

В Сеть слили фото «бюджетника» Samsung Galaxy A35 5G

© Onleaks / MySmartPrice

О большинстве характеристик не сообщается. Известно, что экран получит диагональ 6,6".

Судя по фото, эта модель получит плоские грани, тонкие рамки экрана и закруглённые углы корпуса. На задней панели будут вертикально расположены три датчика камеры, логотип Samsung разместится внизу. На плоском дисплее расположится вырез под селфи-камеру в верхней части.

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