В Сеть слили фото «бюджетника» Samsung Galaxy A35 5G

12:00, 23 ноября 2023
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В Сеть слили фото «бюджетника» Samsung Galaxy A35 5GНо информации о нём мало
Инсайдер OnLeaks опубликовал снимки бюджетного смартфона Samsung Galaxy A35 5G.
© Onleaks / MySmartPrice
О большинстве характеристик не сообщается. Известно, что экран получит диагональ 6,6".
Судя по фото, эта модель получит плоские грани, тонкие рамки экрана и закруглённые углы корпуса. На задней панели будут вертикально расположены три датчика камеры, логотип Samsung разместится внизу. На плоском дисплее расположится вырез под селфи-камеру в верхней части.