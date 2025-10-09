В сеть «слили» фото Galaxy S26 Ultra в ярко-оранжевом цвете как у iPhone 17 Pro

Опубликовано 09 октября 2025, 07:151 мин.
В сеть «слили» фото Galaxy S26 Ultra в ярко-оранжевом цвете как у iPhone 17 ProМногие считают, что это фейк
В сети появилось «живое» фото, на котором якобы запечатлён Samsung Galaxy S26 Ultra в новом ярко-оранжевом цвете, похожем на оттенок Cosmic Orange из серии iPhone 17 Pro.
Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях — часть пользователей сочла его фейком, другие обвинили Samsung в копировании Apple.
Источник изображения остаётся сомнительным. Пользователь X под именем Najiulloh Berdiev заявил, что взял фото у «рандомного аккаунта с множеством подписчиков». При этом известный инсайдер OnLeaks отметил, что изображение «похоже на сгенерированное ИИ».
Ранее Samsung уже выпускала оранжевые версии смартфонов. Например, Galaxy S24 в эксклюзивном онлайн-цвете, но он был заметно мягче по оттенку. Новый вариант, если он реален, выглядит гораздо ярче и ближе к айфоновскому стилю.
Пока достоверность утечки не подтверждена, а Samsung может отказаться от этого цвета к моменту релиза S26 Ultra.