В сеть «слили» фото Galaxy S26 Ultra в ярко-оранжевом цвете как у iPhone 17 Pro

Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях — часть пользователей сочла его фейком, другие обвинили Samsung в копировании Apple.

Источник изображения остаётся сомнительным. Пользователь X под именем Najiulloh Berdiev заявил, что взял фото у «рандомного аккаунта с множеством подписчиков». При этом известный инсайдер OnLeaks отметил, что изображение «похоже на сгенерированное ИИ».

Ранее Samsung уже выпускала оранжевые версии смартфонов. Например, Galaxy S24 в эксклюзивном онлайн-цвете, но он был заметно мягче по оттенку. Новый вариант, если он реален, выглядит гораздо ярче и ближе к айфоновскому стилю.

Пока достоверность утечки не подтверждена, а Samsung может отказаться от этого цвета к моменту релиза S26 Ultra.