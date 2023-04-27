В Сеть слили фото нового прочного смартфон Nokia XR30

Так, по данным Winfuture.de, грядущая новинка, ранее называвшаяся Nokia Sentry 5G, может быть представлена как Nokia XR30. Отметим, что Nokia Sentry 5G впервые появился на дорожной карте HMD Global в 2022 году, которая случайно утекла в презентации производителя на YouTube.

Свежие же изображения устройства показывают, что на задней панели устройства находятся два датчика камеры и вспышка, заменяющие брендирование Zeiss. Изменение связано с окончанием сотрудничества с немецким производителем камер.