В Сеть слили фото нового прочного смартфон Nokia XR30

В Сеть слили фото нового прочного смартфон Nokia XR30Выглядит скудновато
HMD Global, производитель смартфонов Nokia, предположительно работает над устройством с повышенной прочностью, похожим на Nokia XR20.
Так, по данным Winfuture.de, грядущая новинка, ранее называвшаяся Nokia Sentry 5G, может быть представлена как Nokia XR30. Отметим, что Nokia Sentry 5G впервые появился на дорожной карте HMD Global в 2022 году, которая случайно утекла в презентации производителя на YouTube.
Свежие же изображения устройства показывают, что на задней панели устройства находятся два датчика камеры и вспышка, заменяющие брендирование Zeiss. Изменение связано с окончанием сотрудничества с немецким производителем камер.
Передняя часть девайса оснащена дисплеем с камерой в отверстии и массивными рамками. Общий дизайн телефона напоминает предыдущие модели Nokia.
Из «прочных» функций устройства можно отметить ударопрочный корпус, устойчивый к воздействию воды, что делает его идеальным вариантом для активного отдыха.