В сеть слили фото нового складного флагмана Xiaomi Mix Fold 4

Опубликовано 03 июля 2024, 09:08
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В сеть слили фото нового складного флагмана Xiaomi Mix Fold 4Смартфон получил узнаваемый дизайн
Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 4, согласно майским слухам, станет самым тонким складным смартфоном на рынке.
Таким образом, новинка от Xiaomi выберет этот титул у HONOR Magic V3, который выходит на следующей неделе.
Сегодня в сеть утекло изображение, показывающее заднюю часть Mix Fold 4. На фото видно, что телефон оснащен четырьмя основными камерами, как и предшественник. Но их расположение изменено.
По данным инсайдеров, новый складной смартфон Xiaomi будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться толщиной менее 10 мм.
Также устройство получит основную камеру на 50 Мп и защиту от воды и пыли по стандарту IPx8. Емкость аккумулятора смартфона достигнет 5000 мАч (а возможно и больше).
Ранее ходили слухи, что Mix Fold 4 будет запущен вместе с Mix Flip, первой моделью Xiaomi в формате раскладушки, в III квартале 2024 года.