В Сеть слили фото ожидаемого Moto G Stylus (2026)

На изображениях видно, что дизайн нового G Stylus похож на G Stylus (2025). Устройство оснащено тройной камерой заднего вида, размещённой в квадратном модуле камеры, который выглядит немного меньше, чем его аналог 2025 года.

Телефон доступен в бежевом цвете с отделкой задней панели, напоминающей кожу. Дисплей на передней панели выглядит плоским, с вырезом в виде дырокола.