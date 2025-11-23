Опубликовано 23 ноября 2025, 09:451 мин.
В Сеть слили фото ожидаемого Moto G Stylus (2026)Скоро будет представлен
В Сети оказались снимки нового смартфона Motorola — G Stylus (2026). Выход модели намечен на ближайшее время: устройство будет представлено вслед за Moto G (2026) и Moto G Play (2026).
На изображениях видно, что дизайн нового G Stylus похож на G Stylus (2025). Устройство оснащено тройной камерой заднего вида, размещённой в квадратном модуле камеры, который выглядит немного меньше, чем его аналог 2025 года.
Телефон доступен в бежевом цвете с отделкой задней панели, напоминающей кожу. Дисплей на передней панели выглядит плоским, с вырезом в виде дырокола.
Motorola Moto G Stylus (2026), вероятно, будет не получит каких-либо значительных улучшений по сравнению с текущей моделью, но, возможно, появятся новые цвета.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков