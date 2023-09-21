В Сеть слили фото таинственного смартфона Motorola

Оказалось, что устройство оборудовано дисплеем с отверстием для фронтальной камеры и заметными рамками. На задней панели расположена двойная камера, интегрированная в боковые части корпуса. Основная же камера, судя по всему, имеет разрешение 50 Мп.

Кнопка питания, расположенная с правой стороны, вероятно, также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Выше неё находятся кнопки регулировки громкости.

Хотя другие технические характеристики пока не раскрываются, можно предположить, что это будет бюджетный смартфон, возможно, из серии Moto E или Moto G для американского рынка.

Данная информация оставляет множество вопросов относительно будущего устройства. Какие ещё инновации Motorola внесёт в эту модель? Сможет ли новинка конкурировать с другими бюджетными смартфонами? Ждём подробностей в ближайшее время.