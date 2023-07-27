В Сеть слили фото тыльной стороны флагмана Huawei Mate 60 Pro

22:10, 27 июля 2023
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В Сеть слили фото тыльной стороны флагмана Huawei Mate 60 ProНо пока это прототип
Китайский инсайдер Digital Chat Station, известный сливами задолго до официальных релизов, показал живые фото тыльной стороны будущего флагмана Huawei Mate 60 Pro.
Новинка может получить закруглённый корпус с приятным изгибом, соединяющим заднюю крышку с рамой. Прототип флагмана имеет классическую «кольцевую» форму модуля тройной камеры, которая будет симметрична вспышке. В центре модуля объектива будет расположен логотип X-MAGE.
Инсайдер отметил, что верхняя часть задней стенки смартфона может получить инфракрасное отверстие, нижний динамик может быть размещён с правой стороны корпуса, а динамик поднят.
Но всё это только прототип: дизайн, скорее всего, будет ещё корректироваться и может иметь расхождения с серийными моделями.
Источник:Ithome
Автор:Андрей КадуковТеги:
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