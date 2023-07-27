В Сеть слили фото тыльной стороны флагмана Huawei Mate 60 Pro

Новинка может получить закруглённый корпус с приятным изгибом, соединяющим заднюю крышку с рамой. Прототип флагмана имеет классическую «кольцевую» форму модуля тройной камеры, которая будет симметрична вспышке. В центре модуля объектива будет расположен логотип X-MAGE.

Инсайдер отметил, что верхняя часть задней стенки смартфона может получить инфракрасное отверстие, нижний динамик может быть размещён с правой стороны корпуса, а динамик поднят.

Но всё это только прототип: дизайн, скорее всего, будет ещё корректироваться и может иметь расхождения с серийными моделями.