В Сеть слили фото USB-C порта грядущего iPhone 15

В Сеть слили фото USB-C порта грядущего iPhone 15Переход на новый стандарт неизбежен
Слухи о том, что Apple может отказаться от своего фирменного порта Lightning в пользу более универсального USB-C, ходят уже давно.
И вот, кажется, у нас появилось очередное подтверждение этих слухов. В Сети были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, изображён iPhone 15 с портом USB-C.
Изображения были обнаружены на 9to5Mac. На снимках виден фрагмент корпуса смартфона с хорошо различимым USB-C портом. Если эти фото окажутся подлинными, то это будет значительным шагом для Apple в сторону стандартизации портов в своих устройствах.
Переход на USB-C может принести множество преимуществ для пользователей iPhone. Он более универсален, быстрее заряжает устройства и позволяет передавать данные на большей скорости.
Кроме того, многие современные гаджеты, включая ноутбуки и другие смартфоны, уже используют USB-C, что делает его настоящим стандартом в индустрии.