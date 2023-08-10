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22:59, 10 августа 2023
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В Сеть слили фото USB-C порта грядущего iPhone 15

Переход на новый стандарт неизбежен

Слухи о том, что Apple может отказаться от своего фирменного порта Lightning в пользу более универсального USB-C, ходят уже давно.

И вот, кажется, у нас появилось очередное подтверждение этих слухов. В Сети были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, изображён iPhone 15 с портом USB-C.

Изображения были обнаружены на 9to5Mac. На снимках виден фрагмент корпуса смартфона с хорошо различимым USB-C портом. Если эти фото окажутся подлинными, то это будет значительным шагом для Apple в сторону стандартизации портов в своих устройствах.

Переход на USB-C может принести множество преимуществ для пользователей iPhone. Он более универсален, быстрее заряжает устройства и позволяет передавать данные на большей скорости.

Кроме того, многие современные гаджеты, включая ноутбуки и другие смартфоны, уже используют USB-C, что делает его настоящим стандартом в индустрии.

Источник:9to5Mac
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