В сеть слили инженерные чертежи iPhone 14 Pro без «чёлки»

Напомним, что в этом году новейший SoC Apple A16 получат лишь Pro-версии iPhone: iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Базовые iPhone 14 и 14 Max оснастят прошлогодним A15, возможно с небольшим разгоном.

Из прочего стоит отметить, что в 2022 году Apple может впервые установить 48 Мп модуль камеры в старшие модели iPhone 14.