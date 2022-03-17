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В сеть слили инженерные чертежи iPhone 14 Pro без «чёлки»Выглядит гораздо приятнее нынешнего решения
Анонс и релиз линейки iPhone 14 ожидается лишь в сентябре-октябре 2022 года. Но уже сейчас в сети всплыла очень интересная утечка, касающаяся новых смартфонов Apple.
Речь идёт об инженерных CAD-чертежах iPhone 14 Pro, которые демонстрируют, как будет выглядеть первый за долгое время флагманский телефон компании без «чёлки». Стоит отметить, что как минимум на появившихся рендерах такой дизайн выглядит очень симпатично.
Напомним, что в этом году новейший SoC Apple A16 получат лишь Pro-версии iPhone: iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Базовые iPhone 14 и 14 Max оснастят прошлогодним A15, возможно с небольшим разгоном.
Из прочего стоит отметить, что в 2022 году Apple может впервые установить 48 Мп модуль камеры в старшие модели iPhone 14.
Источник: 91mobiles