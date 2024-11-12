В сеть слили iPhone без физичесих кнопок и яблока на задней крышке

Вместо механических кнопок регулировки громкости и включения на устройстве используются удлинённые сенсорные кнопки с тактильной отдачей. Такой подход предполагался для iPhone 15, но не был реализован в финальной версии.

Устройство было обнаружено блогером AppleDemoYT, который поделился видео с прототипом. На задней панели нет логотипа Apple, вместо этого там размещен символ, похожий на пересекающиеся круги — «Vesica Piscis», как называют его энтузиасты.

По словам автора, этот прототип был найден на предприятии по переработке электроники и, вероятно, использовался Apple для полевых испытаний.