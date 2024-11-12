В сеть слили iPhone без физичесих кнопок и яблока на задней крышке

В сеть слили iPhone без физичесих кнопок и яблока на задней крышкеВряд ли такой аппарат выйдет на рынок
Вместо механических кнопок регулировки громкости и включения на устройстве используются удлинённые сенсорные кнопки с тактильной отдачей. Такой подход предполагался для iPhone 15, но не был реализован в финальной версии.
Устройство было обнаружено блогером AppleDemoYT, который поделился видео с прототипом. На задней панели нет логотипа Apple, вместо этого там размещен символ, похожий на пересекающиеся круги — «Vesica Piscis», как называют его энтузиасты.
По словам автора, этот прототип был найден на предприятии по переработке электроники и, вероятно, использовался Apple для полевых испытаний.
При вскрытии iPhone были обнаружены компоненты от iPhone 13 и iPhone 14, но также некоторые уникальные детали, отсутствующие в других моделях.
Кнопки на устройстве объединены в удлинённый блок и не имеют физического разделения. По словам блогера, прототип был собран в мае 2021 года, и, возможно, это был пробный вариант iPhone 14 Pro.