В сеть слили качественные фото новенького HONOR 200 Pro

К счастью, у нас теперь есть изображения HONOR 200 Pro, который станет топовым устройством в серии. Дизайн новинки продолжает традиции прошлого года, с обратной стороны из стекла и эко-кожи.

Овальный модуль камер содержит три объектива, судя по всему, с ультракоротким перископическим объективом на нижней части и 50-кратным цифровым зумом. Основной модуль будет оснащен сенсором на 50 Мп и переменной диафрагмой f/1.9-2.4.

Предполагается, что HONOR 200 Pro выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 3, в то время как HONOR 200 будет оснащен Snapdragon 8s Gen 3.