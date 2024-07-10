В сеть слили характеристики флагманских Xiaomi 15 и 15 Pro

Так, оба устройства будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi 15 получит 6.36-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi 15 Pro будет оснащен 6.73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K и такой же частотой обновления. Оба экрана достигнут яркости до 1400 нит в режиме высокой яркости.

Xiaomi 15 сможет похвастаться аккумулятором емкостью до 4900 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Xiaomi 15 Pro получит батарею на 5400 мАч, поддерживающую 120-ваттную проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку.

Также известно, что смартфоны оснастят 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Xiaomi 15 получит три 50-мегапиксельные камеры, включая основную, ультраширокую и телеобъектив. Xiaomi 15 Pro также будет иметь три 50-мегапиксельные камеры, но с перископическим телеобъективом.