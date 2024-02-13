В сеть слили характеристики и цену недорогих смартфонов Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55

Так, согласно его данным, Samsung Galaxy A35 получит 6.6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Устройство получит обновленную селфи-камеру и новую основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией. Производительность процессора увеличится на 20%, а также есть вероятность появления нового стекла на задней стороне. Ожидаемая стоимость смартфона составит «от $370».

Samsung Galaxy A55 предложит новую однокристальную систему с увеличением производительности процессора на 21% и новой графикой от AMD.

Смартфон сможет похвастаться алюминиевым корпусом, улучшенным 6.4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В стандартной комплектации предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и улучшенная фронталка. Цена новинки начнется от $449.