В сеть слили характеристики камеры флагманского Xiaomi 15 Pro

Основная камера получит новый сенсор OmniVision OV50K, который заменит OVX9000, использовавшийся в Xiaomi 14 Pro. Этот сенсор размером 1" обещает улучшенное качество снимков и заменит уже впечатляющий OV50H, который используется в таких устройствах, как Honor Magic 6 Pro и Vivo iQOO 12.

Телефотокамера также претерпит изменения и будет оснащена сенсором Sony IMX882, который заменит устаревший Samsung ISOCELL JN1. Новый сенсор Sony размером 1/1.95" значительно больше предыдущего 1/2.76" Samsung, что должно значительно улучшить качество снимков.

Эти обновления обещают сделать камеру Xiaomi 15 Pro действительно мощной и, по слухам, устройство может выйти на международный рынок, что позволит всем оценить его возможности.