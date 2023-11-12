В Сеть слили характеристики нового смартфона Oppo Reno 11 Pro

11:15, 12 ноября 2023
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В Сеть слили характеристики нового смартфона Oppo Reno 11 ProГаджет не получит перископический объектив
Китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) слил в Сеть некоторые характеристики смартфона Oppo Reno 11 Pro. Это доступная флагманская модель.
© Oppo
Работать гаджет Pro-версии будет на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen1, тогда как младшая модель — на MediaTek Dimensity 8200. Флагман получит OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением 1,5К, базовая версия — OLED-экран с разрешением Full HD+.
Блок камер — два круга с тремя объективами, при этом у обеих моделей должен быть как минимум один 32 Мп модуль Sony IMX709 с двухкратным оптическим зумом. Но ни флагман, ни младшая версия не получат перископический объектив.
Источник:Gizmochina
Автор:Андрей КадуковТеги: