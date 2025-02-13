В сеть слили характеристики нового $100 смартфона Samsung Galaxy A06 5G

Хотя компания пока не объявила о новинке официально, ее полные характеристики уже появились в сети.

Galaxy A06 5G получит чип Dimensity 6300, 6.7-дюймовый HD+ дисплей с частотой 90 Гц и будет доступен в версиях 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с автофокусом и вспомогательным 2-мегапиксельным модулем для размытия фона. Фронтальная камера — на 8 Мп.

Смартфон оснастят батареей на 5000 мАч с 25-Вт быстрой зарядкой. Среди прочих характеристик: сканер отпечатков сбоку, защита от пыли и брызг IP54, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, разъем USB-C и поддержка Dolby Atmos.

Работать он будет на Android 15 с One UI 7.0 и получит четыре года обновлений безопасности.

Цветовые варианты: Blue Black, Light Gray и Light Green. Официальная цена пока не объявлена, но ориентировочно Galaxy A06 5G будет стоить около $100, как и 4G-версия.