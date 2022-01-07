В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1

В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1А также все варианты цен
Но помимо этого, до сих пор не было ясно, какие ещё характеристики имеет новинка. Теперь же, благодаря утечке от инсайдеров, мы знаем очень многое о смартфоне.
Так, например, внутренний OLED-дисплей аппарата будет на 7,9 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В то же время внешний экран будет 6,45-дюймовым и с поддержкой 120 Гц.
Фронтальная камера Honor Magic V получит разрешение 42 Мп, основная же будет представлена трёмя модулями — каждый на 50 Мп.
Объём аккумулятора смартфона составит 4750 мАч, а мощность быстрой зарядки — 65 Вт. Оперативной памяти в устройстве будет 12 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ.
Известна даже предварительная цена новинки. За версию 12/256 ГБ попросят 2195 долларов (166 тыс рублей), а за версию 12/512 ГБ — 2350 долларов (178 тыс рублей).