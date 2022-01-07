В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1

Но помимо этого, до сих пор не было ясно, какие ещё характеристики имеет новинка. Теперь же, благодаря утечке от инсайдеров, мы знаем очень многое о смартфоне.

Так, например, внутренний OLED-дисплей аппарата будет на 7,9 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В то же время внешний экран будет 6,45-дюймовым и с поддержкой 120 Гц.

Фронтальная камера Honor Magic V получит разрешение 42 Мп, основная же будет представлена трёмя модулями — каждый на 50 Мп.