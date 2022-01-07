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В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1

А также все варианты цен
Казалось бы, уже пару недель известно, что Honor Magic V — дебютный складной смартфон бренда — будет первым устройством среди себе подобных, основанным на чипе Snapdragon 8 Gen 1.
В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1

Но помимо этого, до сих пор не было ясно, какие ещё характеристики имеет новинка. Теперь же, благодаря утечке от инсайдеров, мы знаем очень многое о смартфоне.

Так, например, внутренний OLED-дисплей аппарата будет на 7,9 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В то же время внешний экран будет 6,45-дюймовым и с поддержкой 120 Гц.

Фронтальная камера Honor Magic V получит разрешение 42 Мп, основная же будет представлена трёмя модулями — каждый на 50 Мп.

В сеть «слили» характеристики первого складного флагманского смартфона на Snapdragon 8 Gen 1

Объём аккумулятора смартфона составит 4750 мАч, а мощность быстрой зарядки — 65 Вт. Оперативной памяти в устройстве будет 12 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ.

Известна даже предварительная цена новинки. За версию 12/256 ГБ попросят 2195 долларов (166 тыс рублей), а за версию 12/512 ГБ — 2350 долларов (178 тыс рублей).

Источник: GSMArena
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